Superbike, ufficiale: Laverty alla Suzuki

Scaricato dall'Aprilia, Eugene Laverty è stato ingaggiato dalla Suzuki per correre il prossimo Mondiale Superbike . Il vice campione del mondo proverà la GSX-R nei test di Jerez a fine mese con la possibilità di salire sulla moto che la Suzuki schiererà in MotoGP nel 2015. Laverty aveva avuto alcune proposte per correre nei GP già la stagione futura (da Ducati e Aprilia), ma non era stato trovato l'accordo economico.

"Sono davvero contento di correre con la Suzuki nel 2014. Cercherò di capirne il potenziale nei prossimi test e non vedo loro di vedere come andrà. Ringrazio Paul Denning, la squadra e la Suzuki per aver creduto in me e fatto di tutto per avermi con loro. Darò tutto per portare di nuovo la Suzuki sul gradino più alto del podio", ha detto Laverty, 27 anni. "Avere dalla nostra parte un pilota come Eugene è fantastico: quest’anno ha dimostrato tutta la sua determinazione e velocità. Con Laverty crescono le nostre aspettative, con lui siamo convinti di ottenere il massimo dalla GSX-R", ha commentato il team manager Paul Denning. Ancora da definire il nome del secondo pilota dopo la partenza di Leon Camier e Jules Cluzel.