Superbike, Melandri: "La mia stagione difficile"

La stagione della Superbike si è chiusa a Jerez, la stessa pista dove, di fatto, è subito iniziato il nuovo campionato. Merito soprattutto di Marco Melandri, che è salito sull'Aprilia nei primi test in vista dell'anno prossimo. Non potendo rilasciare, da contratto, dichiarazioni sulla sua nuova avventura, il pilota ravennate si è raccontato a Sportmediaset, parlando del suo biennio alla Bmw, spiegando i motivi del mancato successo finale e sperando in un riscatto imminente.