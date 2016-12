Superbike, primi giri di Melandri sull'Aprilia

Bocche cucite, ma grandi sorrisi nel box Aprilia al termine della giornata di prove Superbike , che a Jerez ha segnato il debutto di Marco Melandri sulla RSV4. Il ravennate, chiusa la sua avventura con la Bmw, ha percorso 45 giri prima che a metà pomeriggio la pioggia arrivasse a bagnare il tracciato spagnolo. Poi, "Macio" ha comunque deciso di scendere in pista per altre 15 tornate, in modo da prendere confidenza con la moto anche sul bagnato.

Melandri al termine delle prove ha fatto segnare il terzo miglior tempo in 1'42"3, limando 2/3 decimi al passo mantenuto durante la gara-1 di domenica scorsa, chiusa al secondo posto. La nuova avventura dell'ex campione della 250 era cominciata alle 10, quando Marco è salito in sella, usando un assetto di base, e nel primo stint di 8 giri è subito apparso ben messo sulla moto, facendo registrare un 1’43”2 come primo riferimento. Positiva la seconda uscita, con il cronometro a registrare una serie di 1’42”. Tempi rilevati manualmente dal muretto box, perché dal team Aprilia non sono state fornite informazioni. Il contratto di Melandri con la Bmw scadrà di fatto il 31 ottobre e quindi niente dichiarazioni ufficiali al termine di questo test.

In pista anche Loris Baz con la Kawasaki e Jonathan Rea con la Honda, piloti infortunati che sono tornati in sella proprio in questa occasione. Cono loro c'erano pure Toni Elias con l’Aprilia del team Red Devils, che alla fine è stato il più veloce, Leon Camier con la Suzuki e Xavier Forès con la Ducati. Da segnalare il debutto con la Kawasaki Supersport di Franco Morbidelli, fresco campione europeo Superstock 600.

I MIGLIORI TEMPI DELLA GIORNATA

1 Elias (Aprilia) 1'41"8

2 Baz (Kawasaki) 1'42"1

3 Melandri (Aprilia) 1'42"3

4 Haslam (Honda) 1'42"9

5 Fores (Ducati) 1'43"0

6 Rea (Honda) 1'43"7