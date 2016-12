Superbike, Laverty fa il bis a Jerez nel giorno di Sykes

Nel giorno in cui Sykes si è laureato campione, Laverty ha voluto con tutte le sue forze due vittorie che potrebbero essergli utili per trovare una squadra competitiva per il futuro. Eugene ha collezionato il nono successo di manche stagione, tanti quanti quelli messi assieme da Sykes, anche se lui ha pagato alcune battute d'arresto di troppo. La gara conclusiva è vissuta su un bel testa a testa tra loro due anche se nel finale Laverty ha allungato in maniera decisa, tagliando il traguardo in piedi sulle pedane. La classifica della manche ha rispecchiato quella del campionato con Guintoli a fare da terzo incomodo dopo essere stato per buona parte dell'anno davanti a tutti. L'infortunio alla spalla rimediato in bici ne ha condizionato il rendimento, compromettendo la sua costanza di rendimento. Il francese è riuscito a precedere Toni Elias, quanrto con la terza delle Aprilia tra i primi quattro dopo essere emigrato dalla Moto2.

Ha chiuso nel peggiore dei modi la stagione, invece, Marco Melandri, costretto ad alzare bandiera bianca a causa dell'infortunio domestico che colpito la caviglia destra. "Non c'era nulla in palio, inutile rischiare", ha detto amareggiato il pilota ravennate alla sua ultima uscita con la Bmw. Non si ride neppure in casa Ducati se è vero che la prima delle moto di Borgo Paniganel è la vecchia 1098 di Lorenzo Lanzi, mentre la ufficialisisme Panigale di Fores e Badovini non hanno visto l'arrivo, il primo coinvolto in una caduta alla prima curva, il secondo appiedato dalla 1199. Un po' in ombra Davide Giugliano, solo decimo, mentre Michel Fabrizio e Federico Sandi hanno chiuso la zona punti alle spalle anche della Yamaha di Broc Parkes e della Bmw di Sylvain Barrier (vititma anche di una scivolata).