Supersport, Lowes vince anche l'ultima gara a Jerez

Anche l'ultima gara stagionale del Mondiale Supersport, corsa a Jerez, si è risolta in un duello tra Sam Lowes e Kenan Sofuoglu. Alla fine l'ha spuntata l'inglese della Yamaha campione del mondo, che ha così chiuso con 6 vittorie contro le 5 del rivale della Kawasaki (titolo marche) e ha salutato le derivate di serie per salire sulla Speed Up Moto2 nel 2014. Sul podio anche Roberto Rolfo, che ha regalato il terzo posto alla MV Agusta.