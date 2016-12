Superbike, Sykes: "Questo titolo è tutto"

Tom Sykes non ha molto da dire una volta rientrato ai box dopo aver coronato il suo sogno di vincere il titolo Superbike. "E' fantastico vincere il campionato, è stata una stagione stupenda per me e per la Kawasaki. Sono commosso e adesso voglio solo godermi il successo. La gara è stata difficile, ho dovuto gestire al meglio la moto. Questo titolo è tutto", ha detto mostrando il nuovo casco color oro.