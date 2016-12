Superbike, Sykes e la Kawasaki campioni

Un anno dopo aver perso il titolo per mezzo punto, Tom Sykes ha finalmente coronato il suo sogno di vincere il Mondiale Superbike . A Jerez, ultima trappa della stagione, all'inglese della Kawasaki è bastato il terzo posto in gara-1 per rendersi irraggiungibile da Eugene Laverty e Sylvain Guintoli e fare festa. A vincere la manche è stato proprio l'irlandese dell'Aprilia, che ha preceduto in volata Marco Melandri (Bmw).

E' stata la perfetta conclusione di una corsa la titolo che alla fine ha premiato il più meritevole, il degno erede di Max Biaggi. Perché Sykes era partito con i favori del pronostico, ma ha avuto i suoi momenti difficili. Quando, però, il gioco si è fatto duro, lui non ha sbagliato un colpo. Regalando alla Kawasaki un successo che mancava dai tempi di Scott Russell, proprio venti anni orsono. I numeri, d'altronde, parlano da soli: 9 manche vinte, 18 volte complessive sul podio e 8 Superpole nelle 27 gare finora disputate. L'Aprilia si consola con il titolo costruttori, che tuttavia non basta a cancellare la delusione per non aver vinto quello piloti pur avendo la foto migliore. Quanto alla gara, in Spagna si è vissuta una manche divisa in due. Davanti Laverty e Melandri si sono giocati il primo posto, mentre alle loro spalle Sykes si è limitato a controllare Guintoli, evitando di prendere rischi inutili per non rimandare a gara-2 la matematica del numero 1. E così, se il terzo posto è arrivato senza troppi patemi, Eugene e Macio hanno regalato spettacolo senza badare a rischi. Gli ultimi due giri sono stati al cardiopalmo, con Melandri, nonostante fosse frenato dall'infortunio al malleolo destro, che ha passato la sua prossima moto, la RSV4, con un attacco molto deciso. Ma quando meno se lo aspettava, all'ultima curva (quella intitolata a Lorenzo) dell'ultima tornata, ha subito un sorpasso all'esterno, che ha fatto saltare tutti in piedi. Come Kocinski su Cadalora qualche annetto fa... Una vendetta bella e buona da parte di Laverty nei confronti del pilota, Melandri (podio numero 100 per lui), che gli ha strappato il manubrio per il 2014. Quanto agli altri, Toni Elias ha chiuso con un buon quinto posto davanti a Davide Giugliano, mentre la migliore Ducati è stata quella di Javier Fores, sostituto di Checa, nono. A punti anche Ayrton Badovini e Lorenzo Lanzi, entrambi preceduti dal neo campione della Stock 1000, Sylvain Barrier, 12°.