Carlos Checa resterà con la famiglia Ducati

In conferenza stampa a Jerez, Carlos Checa ha annunciato il ritiro ufficiale dalle competizioni, confermando le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni. La squadra ha salutato il pilota spagnolo con un regalo speciale, un cupolino della moto con tutte le firme dei meccanici. Il campione del mondo SBK 2011 resterà ambasciatore del marchio Ducati con un impegno ancora da definire: "Per me è un momento davvero emozionante, è stata una decisione meditata. Resterò nella famiglia Ducati; non si tratta di un 'addio' ma di un 'arrivederci'".