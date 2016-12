Superbike, Giugliano si conferma in Qualifica 2 a Jerez

In q ualifica a Jerez si conferma nuovamente il dominio dell'Aprilia , che ha piazzato quattro moto nelle prime quattro posizioni. Davide Giugliano ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione cronometrata girando in 1.41.371. Il romano ha preceduto lo spagnolo Toni Elias , l'irlandese Eugene Laverty e il francese Sylvain Guintoli , racchiusi nello spazio di mezzo secondo. Seguono più staccati Sykes (Kawasaki) e la coppia BMW Melandri-Davies.

I rilievi cronometrici registrati in mattinata sono stati superiori rispetto ai tempi delle sessioni di test invernali, seppur in condizioni climatiche differenti. Solo sedicesimo Sylvain Barrier (BMW). Il pilota francese già campione del mondo della categoria Superstock è all'esordio stagionale in Superbike dopo la conquista anticipata del titolo mondiale.



LA CLASSIFICA DELLE QUALIFICHE 2 SUPERBIKE



1. Davide Giugliano (Althea Racing) Aprilia RSV4 Factory 1'41.371

2. Toni Elias (Red Devils Roma) Aprilia RSV4 Factory 1'41.633

3. Eugene Laverty (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'41.822

4. Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'41.912

5. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'42.023

6. Marco Melandri (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 1'42.035

7. Chaz Davies (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 1'42.300

8. Lorenzo Lanzi (Mesaroli Transports A.S.) Ducati 1098R 1'42.443

9. Leon Camier (Fixi Crescent Suzuki) Suzuki GSX-R1000 1'42.467

10. Federico Sandi (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'42.611

11. Xavi Fores (Team Ducati Alstare) Ducati 1199 Panigale 1'42.621

12. Ayrton Badovini (Team Ducati Alstare) Ducati 1199 Panigale 1'42.655

13. Broc Parkes (Monster Energy Yamaha - Yart) Yamaha YZF R1 1'42.668

14. Michel Fabrizio (Pata Honda World Superbike) Honda CBR1000RR 1'42.827

15. Mark Aitchison (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'42.828

16. Sylvain Barrier (BMW Motorrad GoldBet SBK) BMW S1000 RR 1'42.933

17. Leon Haslam (Pata Honda World Superbike) Honda CBR1000RR 1'42.973

18. Jules Cluzel (Fixi Crescent Suzuki) Suzuki GSX-R1000 1'42.976

19. Max Neukirchner (MR-Racing) Ducati 1199 Panigale 1'43.289

20. Vittorio Iannuzzo (Grillini Dentalmatic SBK) BMW S1000 RR 1'44.232