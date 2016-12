Superbike, Giugliano e Melandri davanti a Jerez

Giugliano sta confermando il suo buon finale di stagione, mentre Melandri sembra deciso a chiudere in bellezza la sua avventura con la squadra tedesca prima di trasferirsi a Noale. La sorpresa della prima giornata è proprio il fatto che i tre pretendenti alla corona iridata non sono davanti a tutti come si poteva immaginare. Il migliore è stato Laverty, con Guintoli quinto alle spalle del padrone di casa Toni Elias per un terzetto tutto Aprilia (quattro nelle prime cinque). Quanto a Sykes, il britannico preferisce non correre rischi, chiudendo a sette decimi da Giugliano, ma con la tranquillità di chi potrebbe vincere il titolo già dopo la prima manche di domenica. Nessuna buona nuova in casa Ducati, con Fores (sostituto di Checa) davanti a Badovini, ma entrambi fuori dalla "top ten". Ancora più in crisi la Honda: Haslam 15° e Fabrizio 17°. Tra loro si piazza il neo campione della Stock 1.000 Sylvain Barrier, mentre Broc Parkes in sella a una rediviva Yamaha è 14°.