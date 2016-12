Superbike, Fores nominato nuovo pilota Ducati al posto di Checa

Javier Fores è stato ingaggiato dal Team Ducati per affiancare Ayrton Badovini nell'ultima gara del Mondiale Superbike a Jerez. Vincitore del campionato spagnolo Superstock 1000, "Xavi" arriva in sostituzione dell'infortunato Carlos Checa. Lo spagnolo, 28 anni, sarà il terzo pilota dopo Niccolò Canepa e Michele Pirro a portare in pista la 1199 Panigale del Team Alstare in una stagione difficile condizionata da risultati deludenti e infortuni.