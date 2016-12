Superbike, Magny-Cours: Tom Sykes vince anche in gara2

Come un toro, che carica furioso alla vista del mantello rosso, Tom Sykes infila due vittorie dalla superiorità imbarazzante. Due appunto, come la bandiere che hanno anticipato la fine di entrambe manche. Dove, in gara 2, è la pioggia che arriva negli ultimi giri per rendere impraticabile la pista con le gomme slick. Un "viscido" che tradisce in simultanea le Aprilia di Laverty e Guintoli, impegnate in una serrata lotta per il secondo gradino del podio. Dove il francese prima inciampa in un dritto, ma poi si rifà sotto per una sfida senza esclusione di colpi. Finché entrambi non vengono traditi dall'aderenza precaria e cadono rovinosamente a terra.



Immediato lo stop della Direzione Gara, che quindi congela la classifica alle posizioni del giro precedente. Dunque con un podio a posizioni invertite per le due RSV4 ufficiali, che così però perdono tanti punti nella corsa mondiale. Classifica che vede Sykes sempre più distante, a +37 da Eugene, +38 su Sylvain. Entrambi abbattuti e consapevoli che solo un miracolo potrà ribaltare le cose, pronti a giocarsi tutto nelle ultime manche stagionali di Jerez.



Intanto, anche Giugliano conferma il buon feeling con la pista francese, chiudendo ancora al 4° posto con l'Aprilia di Althea, mentre dopo un dritto Melandri riesce a recuperare fino alla settima piazza, passando anche Elias. Più staccate le Ducati, tra cui è quella del rientrante Lanzi - la "vecchia" 1098R - ad aggiudicarsi il 9° posto, davanti alla 1199R Panigale di Badovini, staccato quasi di 10". Caduto Pirro, per la terza volta in terra, per un difficile debutto in gara nella SBK. Ritirate anche le Honda di Fabrizio e Haslam.