Superbike, Magny-Cours: Tom Sykes trionfa in gara1

Tom Sykes firma una vittoria senza rivali, allungando nel mondiale e dominando la gara1 di Magny-Cours, interrotta a 3 giri dalla fine per una moto in fiamme a centro pista. Sul podio salgono le due Aprilia di Guintoli (2°) e Laverty (3°), mentre taglia il traguardo in quarta piazza l'altra RSV4 di Giugliano . Seguono Melandri (BMW), Pirro (Ducati) e le Honda di Fabrizio e Haslam . Chiudono la top ten le Ducati di Badovini e Lanzi .

Sykes ha letteralmente dominato la prima manche, terminata in anticipo a causa della bandiera rossa esposta al diciannovesimo giro, per la caduta di Aitchison (Pedercini Kawasaki). Ma l'inglese è stato autore di un'ottima partenza della pole ed è riuscito a prendere il largo, insieme a Guintoli nelle prime fasi di gara. Il passo di Tom si è quindi dimostrato troppo veloce anche per il pilota di casa, che si è ritrovato ad inseguire il rivale fino al termine anticipato della corsa. Mentre Laverty ha chiuso in solitaria al terzo posto, seguito da un Giugliano molto competitivo nei giri iniziali. Dietro Melandri ha invece gestito il gap da un Pirro determinato, nonché autore di un'incredibile prestazione al debutto in gara nella Superbike.



Proprio Michele si è anche ritrovato all'interno di una spettacolare battaglia con i due piloti Honda, Fabrizio e Haslam, e con Elias (Aprilia) e Philippe (Suzuki). Detto che Tony, che ha fatto il suo debutto in SBK il mese scorso in Turchia, ha poi perso il controllo della sua RSV4 nel corso del 16° giro, alla curva 13, coinvolgendo Vincent. Scivolato anche l'altro pilota Suzuki, Cluzel, a terra poco dopo la caduta della BMW di Davies.



Nel mondiale, Sykes è sempre più leader con 29 punti di vantaggio su Guintoli e 32 su Laverty.