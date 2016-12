Superbike: Tom Sykes in Superpole a Magny-Cours

C'è un inglese, un francese, un italiano e un irlandese... Sembra una barzelletta, invece è il risultato di una Superpole dichiarata bagnata, quindi suddivisa in due sessioni, ma che di fatto è stata corsa in condizioni di asfalto misto. Piuttosto bagnato nella SP1, progressivamente asciutto nella parte centrale della SP2, poi ancora qualche goccia leggera nel finale. Situazione ideale per mettere in mostra il talento di uno specialista del giro veloce, ovvero di Mr.Superpole Tom Sykes. Uno che alle strategie mondiali nemmeno ci pensa, di sabato no di certo, e che spinge forte ogni volta che entra in pista.



Così arrivano gli 8 decimi che tengono ben distante l'inseguitore Guintoli. Il francese di Aprilia, che gioca in casa e deve dare il 110% per riprendersi il titolo. Detto che - ad oggi - l'impresa non sembra affatto facile, matematicamente tutto è ancora possibile. Intanto in coda alla RSV4 ufficiale, nonostante un distacco pesante, emerge "il cliente" Giugliano che si aggrappa con i denti e con le unghie alla prima fila. Gesto atletico degno di nota, soprattutto per aver relegato Laverty in quarta piazza. Detto che il collega sull'altra Aprilia ufficiale non è sembrato per nulla a suo agio in queste condizioni. Si è invece distinto Fabrizio, che con la Honda ha lottato a colpi di cronometro contro la Ducati di Badovini. Due specialisti del bagnato, separati infatti da soli 62 millesimi.



Resta invece in difficoltà la BMW, con Melandri e Davies sempre in tandem, divisi da 14 millesimi. Mentre si accontenta del nono posto il francese Philippe, grazie all'auto-eliminazione di Pirro, caduto duramente sia al mattino che al pomeriggio. Male invece Elias, che precede Cluzel, Salom e Lanzi. Ovvero i piloti che chiudono la top 15, insieme ad Haslam, caduto ancora e sempre dolorante alla gamba infortunata.