Superbike, Guintoli subito al comando nelle prime qualifiche

Sylvain Guintoli (Aprilia) ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di qualifiche del GP di Francia di Superbike a Magny-Cours. Il francese ha girato in 1.38.709, precedendo Tom Sykes (Kawasaki) e Chaz Davies (BMW). Soltanto quinto Eugene Laverty (Aprilia), in lotta per il titolo mondiale, davanti a Giugliano, Philippe, Melandri e Fabrizio. Indietro la coppia Ducati: 10° Pirro, 13° Badovini. Distacchi inferiori al secondo tra i primi otto.