Superbike, Camier mostra il video della rimozione dei chiodi dal piede

A poche settimane dalla frattura multipla del piede destro rimediata a Istanbul, Leon Camier si rende protagonista di un video shock che in poche ore sta facendo il giro della rete. Il pilota britannico si è fatto riprendere in ospedale durante la visita medica a La Massana (Andorra) per la rimozione dei tre chiodi inseriti nel piede per saldare la struttura ossea. A giudicare dall'espressione di soddisfazione si direbbe che il pilota Suzuki sia quantomeno felice di essersi messo alle spalle un periodo negativo caratterizzato da cadute e incidenti. Camier inizierà presto la riabilitazione per tornare in pista a Jerez il prossimo 20 ottobre per la prova conclusiva del Mondiale Superbike.