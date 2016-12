SUPERBIKE, JEREZ: GLI ORARI DELLE DIRETTE

Mediaset trasmette in esclusiva tutto il mondiale Superbike. Prove libere, qualifiche, warm up e gare di Superbike, Supersport e Superstock: tutto in chiaro e in diretta su Italia 1, Italia 1 HD e Mediaset Italia 2, per 15 imperdibili appuntamenti. Inoltre, su Sportmediaset.it è possibile seguire tutto in live streaming, comprese le gare delle tre classi del Motomondiale, in simulcast durante la diretta TV. L’utente può anche commentare l'evento, vedere le classifice in tempo reale e rivedere tutto su videomeadiset.it.



La telecronaca di prove libere, qualifiche, warm up e gare su Mediaset Italia2 e su Italia 1/HD è affidata a Giulio Rangheri e Max Biaggi, con il supporto straordinario di Guido Meda. Ai box, in prima linea, pronti a raccogliere i commenti e le dichiarazioni a caldo dei piloti, ci sonoAlessio Conti e Luca Budel. Al termine delle gare l'approfondimento di "Fuori Giri" condotto da Alberto Porta.