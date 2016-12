Superbike, Sean Emmett bloccato in Dubai dopo la morte della moglie

Sean Emmett, 43enne ex pilota inglese, 4 stagioni in 500 e 5 in Superbike, sta vivendo un incubo. Dal mese di febbraio è trattenuto a Dubai, con passaporto ritirato, in seguito alla morte della moglie, precipitata dal balcone dell’hotel in cui si trovava insieme al marito in un soggiorno di 48 ore durante il rientro dal viaggio di nozze in Sudafrica. Le autorità locali hanno archiviato il caso come suicidio, mentre Emmett, subito bloccato, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente.