Superbike: Tom Sykes vince gara1 a Laguna Seca

Gara1 infinita a Laguna Seca per la Superbike. Due cadute hanno infatti obbligato i piloti a tornare ai box per ripartire, alla fine, dopo più di un'ora per gli ultimi dodici giri. Un mini GP, manco a dirlo, tiratissimo con Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) che non fa sconti a nessuno e vince davanti a Davies (BMW Motorrad GoldBet SBK), Laverty (Aprilia Racing Team) e Melandri (BMW Motorrad GoldBet SBK), beffato dall'irlandese proprio all'ultimo giro.