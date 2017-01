Superbike, Guintoli strappa la Superpole a Sykes

Sylvain Guintoli strappa all'ultimo tentativo la Superpole a Tom Sykes e a Laguna Seca , terzultima tappa del Mondiale Superbike , partirà davanti a tutti per la prima volta in stagione. Il francese dell'Aprilia è il più veloce con il tempo di 1'22"683, 15 millesimi meglio della Kawasaki del leader iridato. In prima fila anche l'altra RSV4 di Eugene Laverty. Rinasce la Ducati, quarta grazie a Niccolò Canepa, mentre fatica Marco Melandri (Bmw), settimo.

Quando sembrava che Sykes dovesse mettersi in tasca l'ottava pole di questo 2013, l'inglese si è visto sfilare da chi meno si aspettava, quel Guintoli che sul giro secco non è certo un fenomeno. E invece in California il francese sembra intenzionato ad andare all'attacco per colmare il gap che lo separa dal primo posto in classifica generale. Sykes si trova nel panino delle Aprilia visto che Laverty (scivolato nel finale di SP3) è giusto alle sue spalle e questa è la peggiore delle notizie. Saranno loro tre, insomma, a giocarsi i punti pesanti della gara, visto che Melandri, il quarto e ultimo dei piloti in corsa per il titolo, ha confermato il momento difficile suo e della Bmw (Chaz Davies è quinto), con un settimo posto che lascia ben poche speranze. Speranze che ha invece ritrovato la Ducati, tornata protagonista grazia a Canepa. Il ligure, chiamato a sostituire l'infortunato Checa, è stato veloce fin da subito e potrebbe recitare un ruolo da terzo incomodo tra Sykes e le Aprilia. Che potranno contare anche su Davide Giugliano, buon sesto. Non ha confermato le buone prestazioni di Istanbul, invece, Toni Elias, soltanto quindicesimo alle spalle anche di Michel Fabrizio (13° con la Honda), del quale ha preso il posto. Benino le Suzuki del team di Michael Jordan, con Roger Lee Hayden decimo e Danny Eslick undicesimo.