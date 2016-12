Superbike: Marco Melandri domina la qualifica 2 di Laguna Seca

La qualifica 2 ha visto un'accesa battaglia per le prime 15 posizioni utili per l'accesso alla Superpole. Dove Marco Melandri è stato il più veloce, girando in 1:23.775 a Laguna Seca e precedendo la Ducati di Canepa (+0.163), poi Sykes (Kawasaki, +0.378) ormai stabilmente marcato dall'avversario per il titolo, Guintoli (Aprilia, +0.528). Davies (BMW, +0.559) è 5°, modera l'esuberanza della wild card Eslick, con la Suzuki GSX-R1000 del team Jordan.