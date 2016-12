Superbike, Laguna Seca: Davies sfreccia nelle libere

Chaz Davies è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gran Premio di Laguna Seca , dodicesimo appuntamento del Mondiale Superbike. Sullo storico tracciato californiano, di nuovo in calendario dopo 9 anni, il pilota britannico della Bmw ha fermato il cronometro sull'1'25"218, seguito dal compagno di squadra Marco Melandri , staccato di 0"159, e dallo statunitense Roger Hayden , fratello di Nicky (+0"274).

Hayden è sceso in pista in sella alla Suzuki GSX-R 1000 del Michael Jordan Motorsports, team del leggendario "Air" Jordan, a cui è stata assegnata una delle wild card. Tom Skyes (Kawasaki), leader della classifica piloti con 323 punti, ha chiuso con l'ottavo tempo (1'25"823), preceduto in settima posizione dall'Aprilia del francese Sylvain Guintoli (1'25"782), che lo tallona nella graduatoria iridata (Skyes ha un margine di soli 8 punti).