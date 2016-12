Superbike, Niccolò Canepa sostituirà Carlos Checa in Ducati

Niccolò Canepa sarà il sostituito dell'infortunato Carlos Checa nel prossimo Gran Premio degli Stati Uniti . L'ingaggio del genovese, ora impegnato nel Campionato Superstock nel Team Barni Racing , è finalizzato alla singola gara di Laguna Seca . Canepa sarà in sella alla Ducati 1199 Panigale dello sfortunato spagnolo, reduce dall' operazione al bacino a Barcellona. Sul fronte piloti , la Ducati valuterà la propria formazione per le ultime due gare.

"Sono davvero contento di questa opportunità - ha commentato Canepa - . Correre a Laguna Seca con la Ducati ufficiale è veramente qualcosa di incredibile. Sono molto fiducioso perché Laguna dovrebbe essere una pista favorevole alla Ducati e, tra l’altro, è uno dei miei tracciati preferiti. Ringrazio il responsabile progetto SBK Ducati Ernesto Marinelli e il team manager di Ducati Alstare Francis Batta, per l’opportunità offertami, il mio team manager Marco Barnabò del Barni Racing Team che, anche questa volta, mi ha lasciato libero di sfruttare questa possibilità e i miei manager Silvia Mangione e Silvia Borella, della SG Agency, che lavorano duramente, credendo sempre in me. Sarà un mese molto impegnativo e cercherò di farlo fruttare al meglio, anche in vista del prossimo anno. Colgo l’occasione per augurare a Carlos una pronta guarigione". In casa Suzuki, invece, la moto dell'infortunato Leon Camier sarà affidata all'americano Blake Young.