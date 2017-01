Superbike, Laverty fa doppietta a Istanbul e torna in corsa

In un colpo solo, così, Laverty ha fatto sua la prima doppietta da quando corre con l'Aprilia e si è portato a 26 punti da Sykes, che dopo essere scattato davanti a tutti ha dovuto cedere alla rimonta della RSV4 numero 58. Si allontana dalla vetta, invece, Guintoli, che non è mai stato in grado di tenere la scia dei primi due e adesso vede Sykes un po' più lontano, anche se i giochi sono ancora aperti. Peggio è andata a Melandri, che all'inizio ha faticato per liberarsi di Toni Elias, poi ottimo quinto dopo aver vinto il duello con Davies, e alla fine è rimasto giù dal podio scivolando a -33 dal primo posto. Poche soddisfazioni per Michel Fabrizio, decimo (dietro a Davide Giugliano) alla sua prima uscita con la Honda Pata dove ha sostituito l'infortunato Rea. La crisi Ducati ha toccato il suo culmine in questa gara-2, quando nessuna Panigale si è presentata in pista. Con Checa e Neukirchner ko già da venerdì, Badovini ha alzato bandiera bianca dopo aver provato, inutilmente, a correre la prima corsa turca.