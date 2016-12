Superbike: Eugene Laverty trionfa in gara 1 a Istanbul

Eugene Laverty (Aprilia) conquista gara 1 a Istanbul, battendo la BMW di Melandri , 2° dopo una corsa tutta d'attacco. Lotta serrata anche per il 3° posto del podio turco, finito nelle mani di Sykes (Kawasaki) che riesce a tenere dietro Guintoli (Aprilia), mantenendo così anche la testa della classifica mondiale. Arrivo con "gomitata" per Giugliano (Aprlia) che resiste all'ultimo attacco di Elias (Aprilia), aggiudicandosi il 5° posto.

Tony chiude quindi 6° davanti alla Suzuki di Cluzel e alla BMW di Davies. Finiscono al contatto anche le due Honda di Haslam e Fabrizio, che pasticciano in uscita all'ultima curva. Leon resta davanti e Michel chiude quindi al 10° posto. Ancora una gara sfortunata per Badovini, ritirato per la rottura del motore della sua Ducati. In classifica generale Sykes resta leader e guadagna 2 punti su Guintoli, portandosi a +4. Si avvicinano all'inglese anche Melandri e Laverty, che però sono distanziati rispettivamente di 26 e 31 punti.