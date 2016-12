A Istanbul Sykes conquista la settima Superpole del 2013

Nonostante non conoscesse la pista, Tom Sykes ha ribadito che sul giro secco non c'è nessuno più forte di lui in Superbike . L'inglese della Kawasaki ha ottenuto a Istanbul la settima Superpole stagionale, chiudendo con il tempo di 1'54"872. In prima fila anche le Aprilia di Sylvain Guintoli e Davide Giugliano, staccati di un soffio. Quarta l'altra RSV4 di Eugene Laverty, davanti a quella del debuttante Toni Elias. Solo 7° Marco Melandri (Bmw).

Insomma, sono bastate un paio di giornate di prove per confermare la supremazia di Sykes in qualifica. Questa volta però, il leader del campionato ha sofferto sino alla fine perché Guintoli, apparso finalmente in forma dopo i tanti problemi a una spalla, gli ha messo davvero paura. Il francesino si è piazzato a soli 22 millesimi di secondo, ribadendo che per la gara (e per il titolo) bisognerà fare i conti anche con lui. Come con le altre Aprilia, visto che a moto di Noale ha piazzato davanti tutti i suoi piloti, compreso quell'Elias approdato dalla Moto2 (dove arrancava) al posto di Michel Fabrizio e ritrovatosi subito competitivo. Proprio il romano ha deluso, chiudendo solo 12° ed eliminato al termine della SP2 in sella alla Honda dell'infortunato Rea, mentre l'altra CBR di Leon Haslam è nona. Problemi di chattering alla sua Bmw hanno invece impedito a Melandri di stare vicino ai primissimi, complice anche una scivolata nella SP1 che gli ha tolto un po' di fiducia. Il ravennate ha comunque fatto meglio del compagno di box, Chaz Davies, ma si è piazzato alle spalle della sorprendente Suzuki di Jules Cluzel.

A proposito di infortunati, bisogna segnalare come la griglia delle gare turche si presenterà più sguarnita del solito, nonostante due wild card locali. Mancheranno, infatti, anche Baz (dichiarato non pronto per correre dai medici), Camier, Checa e Neukirchner, tutti fratturati per le cadute della prima giornata. Il disastroso weekend Ducati è stato completato da Ayrton Badovini, che dopo il volo di venerdì che lo lascia in dubbio per la gara, è rimasto escluso dalla Superpole a causa della pioggia nelle seconde qualifiche;: partirà 16° e ultimo.