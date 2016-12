Gare di kart, pit bike e MTB per ricordare Andrea Antonelli

La Onlus Ant8supporters dedicata alla memoria di Andrea Antonelli, lo sfortunato pilota vittima di un tragico incidente a Mosca, organizzerà all'autodromo di Viterbo una manifestazione di solidarietà dove verranno disputate gare combinate di kart, pit bike e MTB. L'evento, in programma per il prossimo 8 dicembre, vedrà la partecipazione dei piloti Superbike e della MotoGP. L'intero ricavato sarà devoluto in opere di beneficenza. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook del gruppo.