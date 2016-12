Superbike: Hayden prova la Panigale Sbk al Mugello

Test a porte chiuse per Nicky Hayden che, sul circuito del Mugello, ha provato la Panigale Superbike. Il centauro americano ha lavorato mezza giornata per non perdere il feeling con la sua MotoGP, visto il passaggio dalle Bridgestone alle Pirelli della Sbk. Hayden ha completato 30 giri, con buoni tempi e una scivolata, ma ha mostrato un buon feeling con la moto. La speranza di Ducati è di convincerlo al passaggio in Superbike.