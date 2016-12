Superbike, Gara 2: ancora bandiera rossa, vince Davies

Al Nuerburgring anche Gara 2 si è conclusa in regime di bandiera rossa: niente bandiera a scacchi per la caduta a due giri dal termine di Smrz che ha lasciato dell'olio in pista. Gode il britannico della Bmw Davies che era in piena lotta con Laverty (Aprilia). Terzo e un po' sfortunato Melandri (Bmw). Poi Sykes su Kawasaki che chiude davanti a Guintoli (Aprilia) e gli strappa la leadership del Mondiale di un punto.

Marco Melandri non ha preso molto bene le due bandiere rosse che gli sono costati punti importanti in ottica Mondiale: "Sono amareggiato, perderò il Mondiale per queste due gare. Ne sono sicuro". Il numero 33 della Bmw aveva il potenziale per far meglio del secondo e del terzo posto rispettivamente in Gara 1 e Gara 2.

Nella prima manche ha dvouto cedere al suo più diretto rivale Sykes che ha potuto conquistare il gradino più alto del podio grazie alla classifica del giro precedente dopo aver subito il sorpasso di Macho.

Nella seconda, invece, Melandri ha tenuto dietro Sykes (4°) ma non ha conquistato molti punti sul rivale. Marco era pronto all'assalto nell'ultimo giro a Davies e Laverty, ma non ne ha avuto l'occasione. Ora l'italiano è 30 punti dal britannico della Kawasaki, a 29 dal francese Guintoli. Tutto è ancora aperto, ma i punti persi per strada, così per sfortuna, bruciano.