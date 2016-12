SBK: Tom Sykes domina in gara 1 al Nuerburgring

Tom Sykes vince in gara 1 al Nuerburgring, conclusa in regime di bandiera rossa a causa dell'olio in pista che ha generato la caduta di Rea (Honda) e Camier (Suzuki). L'inglese di Kawasaki domina fino a 2 giri dalla fine, venendo poi passato da Melandri. Ma resta valida la classifica al giro precedente, quindi Marco è 2° davanti a Davies, entrambi su BMW. Caduto anche Laverty, mentre Guintoli è 4°, davanti a Giugliano e Fabrizio, tutti su Aprilia.