Superbike: Chaz Davies davanti a tutti in Q2 al Nuerburgring

Chaz Davies (BMW) resta al comando anche in Q2 al Nuerburgring, girando in 1:54.223, precedendo Guintoli (Aprilia, +0.422) e Baz (Kawasaki, +0.472). Giugliano (Aprilia, +0.546) è 4° davanti a Rea (Honda, +0.570) e Sykes (Kawasaki, +0.683). Migliora Melandri (BMW, +0.715) che agguanta il 7° posto, beffano Laverty (Aprilia, +0.725) per 10 millesimi. Badovini (Ducati) è 10° poi Fabrizio (Aprilia). Fuori dalla Superpole, Checa (Ducati, +2.228) solo 18°.