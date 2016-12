Eddi La Marra resterà in coma farmacologico ancora per 48 ore

Sono stazionarie e rimangono molto gravi le condizioni cliniche di Eddi La Marra, da due giorni ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo la caduta sulla pista di Misano, durante una sessione di test. La prognosi per il pilota della SuperStock, che è attualmente sedato in rianimazione, rimane riservata e dovrebbe essere sciolta tra 48 ore. L'ultimo bollettino sanitario è stato divulgato dal team Barni Racing, la squadra per cui corre Eddi.