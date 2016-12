Il tappeto verde di Eddi

, che ieri è andato su fino alle nuvole e poi giù di testa sull'asfalto ora sta all'ospedale di Cesena , pensa te che paradosso, essendo la sua fidanzata, da assistita con grande amore è passata ad assistere con grande amore il suo pilota a cui hanno messo le mani nella testa. Fuggita da Montecatone, è lì a raschiare un'altra volta il fondo di un barile che sembrava essersi vuotato tre mesi fa. Salvo poi trovarlo, pensa te che paradosso, pieno della sua forza immane.

Intanto, fuori dall'ospedale si discute di Marquez e di Rossi. Chi si avventura nella vicenda di Eddi e Alessia lo fa dicendo a capocchia che il circuito di Misano è pericoloso, che il cordolo era bagnato, che Alessia ed Eddi sono caduti alla stessa curva. Ma non è vero. Son caduti in due punti diversi, distanti tre chilometri, perchè a fare quel mestiere lì si può cadere e cadendo ci si può fare molto male. Il che vale, come vedete, anche per i professionisti. Gente che non se la va a cercare per forza e che, molto più di noi, sa esattamente cosa fare e come controllare l'imprevisto. Piloti, non scimmie o fenomeni da baraccone. Piloti, non esseri spregiudicati con una fame di adrenalina immotivata. Anche chi realizza e omologa i circuiti sa quello che fa.

A Misano è piovuto l'altro ieri sera, ma ieri mattina era asciutto, con qualche chiazza di bagnato qua e là, di quelle a cui fare attenzione. Mettendo la terza alla curva sei e aprendo il gas, è plausibile che la ruota posteriore di La Marra alle prese con la Ducati Superbike, abbia sconfinato il limite del cordolo finendo sulla tratto di erba sintetica che dà inizio alla via di fuga. Ecco, non ne ho la certezza, ma mi pare plausibile che più che il cordolo bagnato (il cemento e le vernici dei cordoli asciugano alla svelta come l'asfalto) sia stato il tappetino sintetico verde ad innescare quello spinning totale ed improvviso che l'acquisizione dati della Ducati dimostra inequivocabilmente. Tra un filo e l'altro di quell'erbetta falsa come Giuda l'acqua si annida, poi resta per un po'. E voli via. Anche un professionista vola via. Uno che sa quello che fa.



Gli unici a non sapere quello che fanno siamo noi. Noi, voi; quelli che amano farsi chiamare smanettoni, a cui pare che la spesa di euro quindicimila per una supersportiva di grido dia la patente per sentirsi invincibili guerrieri della pista e della strada. Una boiata tremenda. In pista, tra smanettoni, sarebbe bene evitare di giocare a prendersi la scia, di staccare al limite, di sottovalutare le bandiere, di fidarsi dell'elettronica, di bere una birretta che tanto cosa vuoi che sia, di montare in sella con il mal di testa, la gomma stracciata, la tuta di dieci anni fa, il casco caduto trenta volte ma tanto era dal tavolo. Evitare di farlo, altrimenti evitare di andare in pista. Sulla strada poi non mi pronuncio. Quella è tutta un tappeto verde e i numerini su cui giocare sono fottutamente pochi. vedi te che paradossi.