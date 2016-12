Superbike, annullato il round in India

Come previsto, il Mondiale Superbike non farà tappa in India quest'anno. La Federazione motociclistica internazionale, infatti, ha cancellato, in accordo con la Dorna e la società che gestisce l'autodromo, il round previsto al Buddh Circuit il 17 novembre. Il circuito, nonostante gli sforzi dell'organizzazione, non soddisfa ancora le regole di sicurezza imposte dalla Fim. Si lavora quindi per poter ospitare il Mondiale Sbk in India nel 2015.