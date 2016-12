Superbike, classe EVO nel nuovo regolamento 2014

Le altre novità riguardano la possibilità per i team privati di avere delle moto complete a prezzo "calmierato" per i campionati 2014, 2015 e 2016, in modo da avere in griglia un numero sufficiente di mezzi competitivi. Il pacchetto dovrà essere identico a quello utilizzato dai piloti ufficiali, compresi gli aggiornamenti e la manutenzione durante la stagione. Confermata, infine, l'introduzione della sottocategoria denominata EVO, che risponderà alle stesse specifiche regolamentari della Superbike per quanto riguarda telaio, sospensioni e freni (compreso il tetto di costo). Dal punto di vista del motore e dell'elettronica, queste moto risponderanno alle regole della Superstock. In attesa di conoscere le cifre di spesa massima e ulteriori dettagli, è comunque un segno che la Superbike sta tornando alle origini.