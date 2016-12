Guintoli ha deciso: niente operazione alla spalla

Sylvain Guintoli non si farà operare. Il leader della classifica Superbike, lussatosi la spalla destra durante un allenamento in bicicletta, ha deciso di non sottoporsi a un intervento chirurgico sino alla fine della stagione. Il francese dell'Aprilia si è consultato con i suoi medici, che gli hanno consigliato di rimandare l'operazione. C'è il rischio, infatti, che i tempi di recuperano possano allungarsi rispetto alle previste due/tre settimane, compromettendo la rincorsa al titolo iridato.