Superbike: Loris Baz vince gara 2 a Silverstone

Loris Baz (Kawasaki) conquista la vittoria in gara 2 a Silverstone . Corsa interrotta negli ultimi giri a causa della pioggia. Sul podio salgono Cluzel (Suzuki), 2° nonostante una caduta, e Laverty (Aprilia), 3°. Grande rimonta per le Honda con Rea 4°, mentre brutta scivolata finale per Haslam . Camier (Suzuki) è 5° davanti a Guintoli (Aprilia) e Sykes (Kawasaki), seguiti da Badovini (Ducati), Melandri (BMW), Checa (Ducati) e Fabrizio (Aprilia).

In partenza la RSV4 Factory di Laverty brucia tutti, ma Baz è particolarmente carico. Tanto che lo scatenato francese sgomita e porta subito al limite la ZX-10R, passando al comando. Dietro si accodano Rea e Sykes, mentre Checa viene ancora una volta sfilato a destra e sinistra. Nelle prime fasi il gruppo è particolarmente compatto, con le posizioni che si scambiano di continuo. Ma è Rea che sembra non avere sull'asciutto lo stesso passo visto sull'umido di gara 1. Finendo progressivamente nelle retrovie. Mentre è scatenato Davies che porta la BMW all'attacco della Kawasaki di testa, tirandosi dietro Sykes e le due Suzuki.

Dopo 7 giri, sulle visiere compare qualche goccia di pioggia, che costringe tutti ad alzare un filo il ritmo. E' l'occasione che che aspettava proprio Davies per portarsi al comando della gara. Alle sue spalle, le GSX-1000R di Camier e Cluzel passano, senza mezzi termini, prima Sykes e poi Baz, portandosi così virtualmente sul podio. Risalgono anche le Aprilia, con Guintoli e Laverty che si liberano facilmente di Rea, spingendo forte e andando all'assalto dei primi. Si forma così un gruppetto di 6 piloti in bagarre per la vittoria. I due della Suzuki si litigano il comando, seguiti da Davies, Baz e le Aprilia ufficiali.

E' una lotta serratissima, complicata ancora da qualche ulteriore goccia di pioggia, che non agevola l'aderenza. Molti commettono qualche errore, o meglio delle imprecisioni, in fase di staccata e ingresso di curva, movimentando la classifica dei primi. Tre giri al termine e salta il motore della BMW di Davies (il terzo in tre giorni), che abbandona così la sfida per il podio. Proprio mentre la pioggia inizia a farsi più insistente.

Dalle retrovie risale subito Rea che passa Guintoli e si prende il quarto posto. Baz intanto si porta al comando e prova ad allungare su Cluzel e Laverty. Ma le condizioni di aderenza si fanno sempre più proibitive. Tanto che il francese della Kawasaki rischia di cadere. Un rischio che diventa realtà per Cluzel, che dietro scivola nella via di fuga. Imitato qualche istante dopo da Haslam, che si ribalta rovinosamente, mentre era in ottava piazza. Immediata la bandiera rossa e fine dei giochi. Quindi vince Baz, che sale sul podio con Cluzel e Laverty. Nella classifica mondiale, Guintoli allunga su Sykes con 262 punti a 249, mentre Lavery con 226 punti sfila il terzo posto a Melandri (221). Prossima tappa al Nuerburgring a fine agosto.