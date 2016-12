Superbike: Jonathan Rea vince gara 1 a Silverstone

Jonathan Rea (Honda) vince la gara 1 di Silverstone , condizionata dalla pioggia a tratti. Nella volata finale, Laverty (Aprilia) è 2° e batte Camier (Suzuki), 3°. In scia, Guintoli (Aprilia) 4° poi Baz (Kawasaki). Più staccati gli inseguitori. Cluzel (Suzuki) è 6° in lotta con Haslam (Honda). Badovini (Ducati) è 8° e precede le BMW di Melandri e Davies . In difficoltà Sykes (Kawasaki) 11°, mentre Checa (Ducati) è 13° davanti a Fabrizio (Aprilia).

La prima manche sul tracciato inglese si rivela tanto combattuta, quanto spettacolare e imprevedibile. Fin dal via, quando la Direzione Gara rimanda la partenza per verificare le condizioni meteo e della pista. Al via, però, non piove e tutti scattano molto agguerriti, sfilando subito Checa che viene risucchiato dal gruppo. Pochi giri e si ritira Giugliano, mentre Sykes trova il guizzo per portarsi al comando.

Per poco, perché al 7° passaggio torna a piovere. Uno scroscio veloce che non bagna del tutto l'asfalto, ma costringe i piloti a guidare sulle uova. Qualcuno entra anche per il cambio gomme, ma non i big. Il gruppo davanti si ricompatta e le posizioni cambiano ad ogni curva. Una fase centrale da cui emergono gli specialisti delle "condizioni miste". Ovvero della guida ad alta sensibilità, scivolosa e con grip precario.

Una situazione da cui emergono Rea, Baz, Guintoli e Haslam, mentre tornano dietro le BMW di Melandri e di Davies, che si erano avvicinate coraggiosamente. E' quindi Jonathan che trova il passo migliore e, con Baz, prova la fuga. Nel finale, però, tornano a farsi sotto la Suzuki di Camier e le Aprilia di Laverty e Guintoli, che riprendono Baz senza troppe difficoltà. Rea ormai vola verso il podio, mentre negli ultimi passaggi è proprio Laverty che si prende il 2° posto, lottando con Camier. Finisce così una prima manche tutt'altro che scontata, che porta Guintoli a 252 punti in vetta alla classifica iridata, davanti a Sykes a 240, Melandri a 214 e con Laverty a 210.