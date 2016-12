Superbike: Laverty conquista le ultime libere di Silverstone

Eugene Laverty (Aprilia) conquista l'ultimo turno di prove libere a Silverstone, girando in 2:04.895. Lo seguono Sykes (Kawasaki, +0.501) e Camier (Suzuki, +0.536), poi Guintoli (Aprilia, +0.553) e Baz (Kawasaki). Più staccato Melandri (BMW, +0.964), scivolato e finito poi al centro medico per controlli. Il ravennate dovrebbe però essere in pista già per la Superpole. Dietro, Giugliano (Aprilia) è 7° davanti a Rea (Honda) e Checa (Ducati).