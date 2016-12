Superbike: Tom Sykes domina la prima qualifica di Silverstone

Tom Sykes si conferma il più veloce anche nel primo turno di qualifica della Superbike a Silverstone , girando in 2:05.355 e precedendo ancora Camier (Suzuki, +0.881). Alle loro spalle Giugliano (Aprilia, +0.977) 3° dopo aver beffato per pochi millesimi le Honda di Rea e Haslam , poi Laverty (Aprilia) e Baz (Kawasaki). Solo 8° Melandri (BMW, +1.235), che precede Guintoli (Aprilia) e Cluzel (Suzuki). Dietro le Ducati: Badovini è 11° e Checa solo 14°.

Sono quasi 9 i decimi che separano Tom dagli inseguitori. Un distacco buono per mettere una discreta paura agli avversari. L'avvertimento del pilota inglese è chiaro: dominare nella gara di casa. Perché sui 5.902 metri di Silverstone la ZX-10R può esprimere davvero tutto il suo potenziale. E poi Mister Superpole vuole riscattare il giro veloce, quello valido per il prestigioso orologio premio, che proprio Giugliano gli aveva sottratto a Mosca. Anche a costo di inciampare in una caduta senza grosse conseguenze e a fine turno.

Intanto, seppur staccati dalla verdona, gli avversari sono tutti molto vicini tra loro. Camier sente il fiato di Giugliano sul collo, dietro per soli 96 millesimi; che diventano 17 tra Davide e Rea in quarta piazza. Un gap che si fa sottile, fino a 4 millesimi, anche con l'altra CBR1000RR di Haslam. In pratica, i primi 4 inseguitori sono racchiusi in 1 decimo. Mentre, è invece oltre il secondo, il ritardo di Laverty che a sua volta però guida un gruppetto raccolto in 2 decimi. A conti fatti, tra Camier e Davies, 12°, ci sono 11 piloti in meno di 6 decimi. Dove è quindi evidente, che l'anomalia è data dal polso destro e dal motore del binomio Sykes-Kawasaki.

Infine, va segnalato che nel paddock aumentano le voci di un possibile ritiro di Carlos Checa a fine stagione. Una decisione che potrebbe realmente maturare nella testa dello spagnolo, anche in funzione dei non brillantissimi risultati ottenuti fino qui in sella alla Ducati.