Melandri: "Il ritiro Bmw? In questo momento non aiuta"

Prima la tragedia di Antonelli, poi la notizia del ritiro della Bmw. Marco Melandri non arriva con il morale alto a Silverstone, dove domenica si corre la nona tappa del Mondiale Superbike. La vittoria di Mosca, però, lo ha rilanciato nella corsa al titolo. "Non sono molto preoccupato perché per noi piloti riusciamo sempre a trovare una soluzione. Certamente, in una fase importante del campionato come questa non aiuta il morale", ha detto.