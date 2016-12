Bmw lascia la Superbike alla fine della stagione

Terremoto in Superbike : la Bmw ha annunciato il ritiro dalle corse al termine della stagione. Dopo aver spostato il suo impegno racing alla squadra dell'importatore italiano, adesso la Casa tedesca ha deciso di stoppare il programma Sbk. "Il focus principale e alcune risorse, relative all'impegno di BMW Motorrad nello sport, dal 2014 si sposteranno su altre attività, come il programma sportivo internazionale customer sport", recita la nota.

Una notizia terribile per il campionato delle derivate di serie, che sta sta attraversando un momento delicato in quanto a regolamenti e partecipanti, ma ancor più per Marco Melandri (e il suo compagno di team Chaz Davies), per la terza volta ritrovatosi a piedi dall'oggi al domani dopo l'abbandono della Kawasaki in MotoGP e quello della Yamaha in Sbk.

“BMW Motorrad Motorsport alla fine di questa stagione terminerà il suo impegno nel World Superbike Championship - ha spiegato Stephan Schaller, General Director BMW Motorrad - . Questo passo è coerente con il riallineamento strategico del nostro Brand. BMW Motorrad si concentrerà, ulteriormente, sull’espansione della gamma dei propri prodotti, ora oltre 500cc, nei segmenti sotto i 500 cc, nell’e-mobility e nello sviluppo del potenziale dei mercati nelle economie emergenti, quali il Brasile e l’Asia. Solo chi agisce in maniera coerente oggi, è preparato per le sfide di domani. BMW Motorrad manterrà il proprio coinvolgimento nel motor sport concentrandosi, a livello internazionale, sul customer sport, in tutte le sue declinazioni. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato in questo viaggio, lungo e di successo”.

“Il team è composto da persone estremamente professionali e motivate che, sono certo, continueranno a fare di tutto per concludere la stagione ad alti livelli - ha commentato Andrea Buzzoni, General Manager BMW Motorrad WSBK - Il 2013 è un anno molto buono, il clima nel team è eccezionale e anche i nostri piloti, Marco Melandri e Chaz Davies, stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti sinora e, naturalmente, continueremo a lavorare sodo. Perciò sono convinto che raccoglieremo nuovi successi con Marco e Chaz nel seguito della stagione. Sono dispiaciuto per la decisione, ma capisco la strategia dell’azienda. Voglio ringraziare tutte le persone coinvolte in questo progetto".

La Bmnw ha esordito nel Mondiale Superbike nel 2009 e a tutt’oggi ha conquistato complessivamente 11 vittorie e 33 podi con la versione racing della BMW S 1000 RR. La stagione di maggior successo, fino a oggi, è stata il 2012, quando BMW ha finito il campionato al secondo posto nella classifica costruttori e ha lottato per il titolo piloti fino all’ultima gara proprio con Melandri.