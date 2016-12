Melandri: "E' stato un azzardo pagato caro"

Passata la rabbia del momento per quanto accaduto al povero Antonelli, Marco Melandri ha smorzato un po' i toni, confermando però il suo punto di vista. "Io credo nel destino. Se si doveva correre o meno, io dico di no visto come è andata. Ma non me la sento di dare la colpa a qualcuno. Far partire 30 piloti e non riuscire a vedere le moto è stato un azzardo pagato caro", ha detto il pilota Bmw nel corso dello speciale di Sport Mediaset.