Alessia Polita: "Noi piloti non siamo carne da macello"

"Distesa sul letto, cercando di esternare quello che sento dentro: dal 15 giugno ore 9.07 la mia vita è cambiata, i valori, l'importanza delle cose, sto lottando con le unghie e con i denti nonostante giornate di sconforto per accettare ciò che mi è successo. Oltre allo shock per aver visto che era Andrea - racconta - guardo il replay e seguo la procedura di soccorso fino a quando lo portano in clinica ma il tempo passava e ho capito subito, mi era già tutto chiaro, ormai le procedure si conoscono, noi piloti le conosciamo, il tempo di stabilizzarci e poi si parte subito in elicottero ma l'elicottero era fermo lì, speravo che uscisse quella barella da li dentro come ne sono uscita io per salire in elicottero,dentro di me ho sperato fino alla fine!. Passata la mezz'ora mi sono sentita morire, non te ne andare Andrea, piuttosto vieni qua a Montecatone. Non so cosa mi abbia detto la testa, ancora sto qua che fisso il vuoto, mi domando il perché, è vero il destino esiste, ne sono certa, ma a me sarebbe bastato un air fence e molto probabilmente non sarei rimasta paralizzata, oggi era chiaro che in quel diluvio non si doveva partire. Boh, non so, so soltanto che oggi 21 luglio io credo di averne abbastanza del motociclismo".