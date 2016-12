Il padre di Antonelli: "Voleva correre in Superbike"

Dopo l'incidente di Mosca che gli ha portato via il figlio, il padre di Andrea Antonelli ha un solo rimpianto: "Non potevi dirgli di non fare quello che faceva perché era convinto di poter arrivare in Superbike. Il mio rammarico è di non essere riuscito a portarcelo". "Si meritava di più e lo sapeva - ha aggiunto tra le lacrime -. Lottava per questo. Quando l'hanno portato al centro medico è stato interminabile, forse era già morto".