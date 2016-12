Supersport: Andrea Antonelli non poteva essere evitato

La grande nube d'acqua sollevata al passaggio delle moto sembrerebbe essere stata solo una delle variabili che hanno contribuito al tragico incidente di Mosca. Non la causa principale dell'impatto, come ipotizzato in base alle prime immagini frontali. Infatti, anche in base ad alcune riprese laterali fatte dal pubblico russo (e finite in rete), la dinamica dell'impatto apparirebbe inevitabile a prescindere dalla quantità di acqua in pista.