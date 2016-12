Doppietta Bmw a Mosca: Melandri precede Davies

Insomma, sono bastati 25 giri per far vivere emozioni che finora in questa stagione avevano un po' latitato. Ma andiamo con ordine. Pronti, via e subito una carambola alla prima curva, con Carlo Checa a terra insieme a Cluzel. Poche curve dopo tocca a Iannuzzo e Savadori lasciare la corsa per caduta, imitati subito dal poleman David Giugliano, che guidava il gruppo insieme a Davies. Il colpo di scena più clamoroso, però, va in scena al giro 4, quando il leader del campionato Tom Sykes, fresco di rinnovo con la Kawasaki anche per il 2014, si fa da parte e vede prendere fuoco il motore della sua ZX-10R, che già gli aveva dato problemi nel warm-up e nel giro di schieramento. Una bella mazzata per lui, che deve cedere la testa della classifica a favore di Sylvain Guintoli, sesto al traguardo e tornato davanti a tutti con 4 punti sull'inglese e 32 su Melandri. La corsa, però, non ha ancora finito di regalare emozioni perché inizia a piovere. Prima leggermente, poi con maggiore intensità, tanto che poco alla volta anche i più temerari sono costretti a fermarsi per il primo cambio gomme della storia della Superbike. Intanto anche Laverty e Haslam avevano salutato la compagnia, traditi dall'asfalto viscido. Il finale è al cardiopalmo, perché sul tracciato russo si scatena un autentico diluvio, dal quale esce vincitore un Melandri che qui si trova come a casa (primo e secondo nel 2012) e fa valere le sue doti di anfibio. festeggia la Bwm, che piazza l'ottimo Davies al secondo posto, ma ritrova il sorriso pure la Ducati, tornata sul podio grazie a un coraggioso Badovini. Bella rimonta anche da parte di Michel Fabrizio, quinto alle spalle della Honda di Jonathan Rea, ma con soli 11 piloti classificati.