Superbike, GP Mosca: Sykes precede Giugliano

Al termine di un serrato testa a testa con Davide Giugliano , Tom Sykes ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche 1 del Gran Premio di Mosca del campionato Superbike. Il britannico della Kawasaki , leader della classifica mondiale piloti e in striscia di sei superpole (una in meno dal record di Ben Spies del 2009), ha fermato il cronometro sull'1'35"657 proprio nell'ultimo giro disponibile, precedendo l'italiano dell' Aprilia di 48 millesimi.

Terzo tempo per Marco Melandri in sella alla Bmw mentre quarto è Carlos Checa con la Ducati del Team Alstare. I primi undici piloti sono racchiusi in appena un secondo: quinto l'irlandese Laverty, terzo nella classifica mondiale, mentre ottavo è Michel Fabrizio. Dura sessione per Sylvain Guintoli: il francese dell'Aprili, secondo nella graduatoria iridata a 6 punti da Sykes, è soltanto 14esima ma va sottolineato che ha girato con una lussazione alla spalla destra con interessamento della cartilagine.

I tempi: 1. Sykes (Kawasaki) 1'35.567 media 148.080 km/h; 2. Giugliano (Aprilia) 1'35.615; 3. Melandri (BMW) 1'35.891; 4. Checa (Ducati) 1'35.921; 5. Laverty (Aprilia) 1'35.964; 6. Camier (Suzuki) 1'36.013; 7. Rea (Honda) 1'36.084; 8. Fabrizio (Aprilia) 1'36.162; 9. Baz (Kawasaki) 1'36.260; 10. Davies (BMW) 1'36.303; 11. Cluzel (Suzuki) 1'36.304; 12. Haslam (Honda) 1'36.585; 13. Badovini (Ducati) 1'36.787; 14. Guintoli (Aprilia) 1'36.820; 15. Neukirchner (Ducati) 1'36.881; 16. Sandi (Kawasaki) 1'38.048; 17. Iannuzzo (BMW) 1'39.079; 18. Savadori (Kawasaki) 1'39.504.