Supersport, GP Mosca: Sofuoglu davanti a tutti

Quarto tempo per Andrea Antonelli, lui pure con la Kawasaki, mentre quinto è Alex Baldolini con la Suzuki del Suriano Racing Team. Nella top ten anche Roberto Rolfo, nono in sella MV Agusta. Sabato i centauri torneranno in pista sul tracciato moscovita alle 8.45 per le prove libere e alle 14.05 per il secondo turno di qualifiche, entrambi orari italiani.

I tempi: 1. Sofuoglu (Kawasaki) 1'38.088 media 144.275 km/h; 2. Lowes (Yamaha) 1'38.240; 3. Leonov (Yamaha) 1'38.691; 4. Antonelli (Kawasaki) 1'38.792; 5. Baldolini (Suzuki) 1'38.919; 6. Vd Mark (Honda) 1'38.975; 7. Kennedy (Honda) 1'39.249; 8. Foret (Kawasaki) 1'39.295; 9. Rolfo (MV Agusta) 1'39.378; 10. Coghlan (Kawasaki) 1'39.406.