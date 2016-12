Melandri prova la rimonta su Sykes

Marco Melandri è a 53 punti dal leader Sykes, ma con 400 ancora disponibili tutto è possibile in Sbk. Magari ripartendo da una bella prova a Mosca. "Non mi aspetto regali, ma sono certo che sarà una buona gara in cui potremo giocarcela con i primi. Durante il test di Imola abbiamo provato alcune soluzioni di setup che sono andate bene. Cambiando pista dovremo ricominciare il lavoro di messa a punto, ma non partiremo da zero", ha detto il pilota Bmw.

"La Superbike ha esordito qui a Mosca l’anno scorso. E' stato un ottimo debutto e, mi sono anche divertito molto. La pista è molto guidata, non si frena mai forte e non si accelera forte ma bisogna guidare la moto facendola scorrere velocemente nelle curve", ha ricordato "Macio", augurandosi di ripetere quanto fatto nel 2012: primo e secondo nella due manche, proprio come Sykes. Melandri ha lavorato duro insieme a Chaz Davies dopo la gara di Imola. Modifiche di assetto, qualcosa di molto leggero alla ciclistica e all'elettronica, giusto per cercare di ritrovare la confidenza che ha consentito al ravennate di svoltare l'anno scorso nella seconda parte di stagione, quando dopo il settimo round ottenne tre vittorie consecutive e un secondo posto nelle successive due gare. Il confronto tra il 2012 e il 2013 vede Melandri in leggero vantaggio quest'anno, con 26,5 punti in più. Non poco considerando che Marco chiuse in modo davvero sfortunato il 2012 raccogliendo per ben cinque volte 0 punti nelle ultime sei manche.